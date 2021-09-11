Статус основного союзника США вне НАТО не соответствует интересам Украины – Кулеба

“Думаю, ответ на ваш вопрос – в названии статуса, на получение которого направлен был проект решения Верховной Рады. Звучит оно так: “Основной союзник США вне НАТО”. В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, у нас есть очень четкая цель приобретения полноправного членства в НАТО. То есть, Украина должна стремиться стать союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Вот и все”, – сказал министр.

Он заявил, что получение такого статуса “банально не соответствует интересам Украины”.

“Потому что мы идем путем евроатлантической интеграции, членства в НАТО и США нас в этом поддерживают”, – заявил глава МИД.

Он напомнил, что в 2017 году Верховная Рада уже принимала подобное обращение и оно остается в силе и надобности в принятии второго такого обращения нет.

Контекст:

Верховная Рада 8 сентября не поддержала обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Штатов вне НАТО. Обращение поддержали 24 депутата, один проголосовал против, 163 воздержались, а 26 не голосовали.

Автором постановления является народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Кулеба выступал против этого обращения. По его словам, подобное обращение может “сломать стратегическую логику государства”, а идея обращения к США по статусу основного союзника вне НАТО не несет добавленной стоимости для безопасности Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова акцентировала, что MNNA – это статус для стран, которые не будут вступать в Альянс, а это точно не про Украину.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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