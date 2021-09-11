Читатель в тюрьме: Дмитрий Пчелинцев

Что читает осужденный по делу «Сети».

Пчелинцев сидит в Кировской области, у него самый большой срок из всех осужденных по пензенскому делу «Сети»* — 18 лет. Он и до ареста интересовался эзотерикой, психологией, физикой, а в тюрьме все это оказалось спасением.

Три года назад на предварительном следствии он пояснил о пытках током. Что ему пришлось вынести, страшно даже представить. Но, запойный читатель Кастанеды и Бхагавад Гиты, Пчелинцев старался смотреть на это под другим углом зрения. В его письмах из тюрьмы — названия фильмов, имена музыкантов, цитаты из «Гарри Поттера». Все это было для него более реальным, чем тот ад, который он пережил.

Сейчас у него все в порядке, насколько может быть что-то в порядке у человека, которому осталось 15 лет заключения. После пензенского СИЗО он всем доволен. В кировской колонии Пчелинцев находит время, чтобы учить языки, занимается самообразованием. И конечно, много читает. О своем круге чтения он рассказал в письме «Новой».

Дмитрий Пчелинцев

— Последнее, что я прочитал — «Дом, в котором» Мариам Петросян, об интернате для детей-инвалидов. Он напоминает то место, где я сейчас нахожусь: его сложно покинуть, у всех вокруг прозвища… Но это скорей исключение. В лагере свободного времени особо не остается, поэтому стараюсь читать только важные книги, и чаще всего они не художественные. Сейчас читаю несколько книг по йоге, учу иврит по самоучителю, по учебнику для средне-профессиональных образовательных учреждений изучаю ботанику, периодически почитываю Эриха Фромма, Тору, Бхагавад Гиту. Здесь хорошая библиотека, не говоря уже о том, что у многих арестантов есть свои книги.

В пензенском СИЗО все было иначе. Заказать я не мог ничего, мог только пользоваться местной библиотекой. Раз в десять дней в корпус приходил библиотекарь. Помню такой диалог:

— Какая литература тебе нужна?

— Физика.

— Нет такого.

— Иностранные языки?

— Запрещено.

— Скажите просто, что у вас есть, а я выберу.

— У нас ничего нет.

Из книг, переданных мне Татьяной Лихановой, корреспонденткой «Новой газеты», пропустили в СИЗО только две. Про лекции Фейнмана по квантовой механике сказали:

«Физику нельзя, а то вдруг вы соорудите какое-нибудь приспособление». Адронный коллайдер, что ли? Про «Развитие личности ребенка от года до трех»: «А вдруг вы воспитаете сотрудников под себя?» «У вас работают сотрудники, которым от года до трех?

А почему Франкла нельзя? «Психолог в концлагере»? Там нет описания приемов, которые используют в вашем концлагере». И так далее. Я должен был сказать еще спасибо, что вообще пропускают книги.

Особого выбора не было, что принесут, то и читаешь. Книг мало, свободного времени масса, поэтому приходилось перечитывать. «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт я прочитал трижды, «Марсианина» Энди Вейра — четыре раза.

Половина моих книг сейчас — самоучители по языкам и книги по физике и ботанике. Другая половина — Джоан Роулинг, Герман Гессе, Джейн Остин и все в таком роде. Основной толк от них был в СИЗО. Там они помогали отвлечься от мрачных реалий. Сейчас я испытываю угрызения совести за пустую трату времени, если берусь читать что-то интересное.

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Никаких пересечений между миром тюрьмы и мирами из книг быть не должно, в этом весь смысл. Как писал Пелевин, «читать про ГУЛАГ, прожив всю жизнь в РФ — слишком патриотично». Мы и так в тюрьме, зачем это еще мусолить? Давайте поколдуем, полетаем на мётлах, синтезируем воду из кислорода и водорода, в конце концов.

Именно поэтому топ лагерного чтения возглавляют книги в жанре ЛитРПГ. Это про то, как персонажи загружают свое сознание в компьютерную симуляцию и живут там. Сам я такое не читаю, но с удовольствием участвую в обсуждениях. Споры бывают очень горячими, приходится успокаивать сторонников переноса сознания на жесткий диск. Но никто не может ручаться, что это уже не произошло и наша реальность достаточно реальна, чтобы так называться. Когда кому-нибудь из ребят присылают очередную серию книг в этом жанре, половина лагеря выстраивается в очередь и во избежание спойлеров все начинают разговаривать максимально абстрактными фразами, по взгляду можно узнать, сколько частей ты уже прочел.

Присылают всем все через «Озон». Сейчас я жду несколько познавательных книг, а также пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя». В будущем надеюсь прочитать «Краткую историю всего» Кена Уилбера. Говорят, это лучшее чтиво по теме.

* «Сеть» — признана террористической организацией в России, ее деятельность запрещена.

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