Мнение: “Они сражились за Родину”

Отличный разбор нетленки Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", который входит в число лучших фильмов о Великой Отечественной Войне.

Таймкоды:

00:00 – Обзор фильма "Они сражались за Родину". Точка отсчёта.

01:45 – Идентичные сцены в фильмах "28 панфиловцев" и "Они сражались за Родину". В чём отличия?

06:20 – Сверхзадача фильма "Они сражались за Родину".

07:33 – О команде фильма "Они сражались за Родину".

10:40 – О литературном первоисточнике фильма.

12:37 – Структура фильма "Они сражались за Родину".

14:30 – Начинаем разбирать фильм с первого плана. Символ воинской доблести.

19:27 – "Они сражались за Родину". Герои фильма очевидные и неочевидные.

23:51 – Образ мельницы в фильме "Они сражались за Родину".

27:08 – "Они сражались за Родину" музыка. Почему звучит песня из фильма "Дворянское гнездо".

35:51 – "Они сражались за Родину". Звягинцев и пророчество Бондарчука.

49:15 – "Пасхалки" для "своих". Трамвайчик и булочка в "Зое".

57:08 – Молитва Ивана-богомольца.

1:00:50 – "Они сражались за Родину". Лейтенант. Похороны. "Пробить четвёртую стену".

1:10:14 – "Тут поневоле сделаешься святым…Даже ещё хуже". Сцена у колодца.

1:12:48 – "Они сражались за Родину" знамя. Кульминация. "Слышишь?"

1:17:42 – Как воздействует советская символика на зрителей.

1:21:38 – "Они сражались за Родину". Финал с Василием Шукшиным.

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