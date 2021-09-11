Составлен ТОП самых качественных китайских автомобилей

Составлен ТОП самых качественных китайских автомобилей. Популярный в РФ Haval не попал даже в десятку лучших.

Китайское представительство аналитической компании J.D.Power назвало самые «неубиваемые» машины, выпущенные автоконцернами из Поднебесной. Свой рейтинг брендов эксперты составили, основываясь на статистике неполадок, выявленных владельцами в первый квартал с момента покупки и в течение трёх лет владения автомобилем.

Перечень наименее проблемных машин производства КНР открыла корпорация Domestic Brands Average. За ней в ТОПе идут SAIC, Dongfeng и Changan. Первая выпускает Geely и Roewe, а две другие – менее известные в РФ Venuchia и Oshan. Далее расположились модели от Jetour, Dongfengg, GAC и Lynk & Co.

Наиболее же надёжной профессионалы аналитической компании назвали машины автобренда Changan. При этом пользуйщийся у россиян огромным спросом концерн Great Wall не был представлен в авторитетном списке ни одной из своих моделей. В том числе не попал в ТОП 10 и автомобиль марки Haval, который выпускает GW.

Источник: motor.ru