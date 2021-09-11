Журналист Сванидзе объяснил странную ухмылку Путина на встрече с Лукашенко: Отношения сложные

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на днях провели длительные переговоры, которые оказались весьма плодотворными. Однако известный российский журналист Николай Сванидзе обратил внимание на некоторые неочевидные жесты, которыми обменивались политики. По его мнению, они свидетельствуют о том, что встреча прошла не так гладко, как о ней пишут СМИ обеих стран.

Сванидзе подчеркнул, что в ходе беседы на лице Путина читалась загадочная ухмылка. Кроме того, российский лидер, по словам публициста, издавал некие звуки, что свидетельствовало об отсутствии поддержки белорусского лидера с его стороны. Эксперт также напомнил, что глава российского государства сравнил Батьку с талибами (организация запрещена в России – прим. ред.). И хотя он подчеркнул, что сравнение было сделано в положительном ключе, Лукашенко оно явно не понравилось.

Николай Сванидзе связывает эту неявную напряжённость с тем, что отношения двух лидеров “очень сложные”. Журналист считает, что на переговорах Александр Лукашенко добился сохранения низких цен на российский газ для Белоруссии, не сделав при этом Кремлю существенных уступок по вопросу интеграции в рамках “Союзного государства”. Сванидзе пояснил, что для продвижения хотя бы экономической интеграции необходима общая валюта, но Минск настаивает, чтобы её выпускали в Белоруссии, а Москва – в России.