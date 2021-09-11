Мнение: Письмо: “Разочаруется, когда узнает ближе”

Постепенно будем приближаться к теме, что делает в поле рыбалка.

Вот в этом письме не рыбалка. Случайно что-то подвернулось, автор схватила и держит.

Сейчас это стало понемногу уходить из рук, автор в панике, поэтому отрицательная динамика ее СЗ будет нарастать.

Давайте посмотрим, что ей надо было делать, будь она нерыба.

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Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо Вам огромное за блог и книгу, моя жизнь медленно, но верно меняется к лучшему за годы чтения.

Мне 43, никогда не была замужем, детей нет. Текущие отношения появились после почти десятилетнего перерыва. Ему 29 лет, программист, красивый, умный, близкий мне по взглядам и духу человек. Мы вместе два месяца, я стала его первой женщиной.

(Про близкого человека – пустые слова, нет ни одной формулировки, чем он близок по духу, что их взгляды объединяет. А это нужно формулировать для себя обязательно, тем более когда такой мезальянс возрастной и профессиональный. Надо понимать, что вас все-таки связывает и можно ли это развивать)

Летом я подрабатываю инструктором в походах выходного дня, и его первый поход был в моей группе. По его словам, от работы на удаленке в течение последних пару лет и отсутствия общения у него была апатия и депрессивное состояние. Поход дал ему те эмоции, что он хотел. Он сложно сходится с людьми, но мы с ним как то быстро подружились. У нас схожее образование, похожее чувство юмора, совпадают многие взгляды на жизнь.

(Он депрессивный и одинокий парень, девственник в 29 лет, она одинокая женщина, намного старше, организатор походов, в которые он стал ходить. На романтическую эта история в начале никак не похожа. Но романтика могла бы получиться дальше)

Он стал ходить во все походы, которые я водила. Пробовал ходить и с другими инструкторами, не зашло. Я видела его интерес, но не обращала внимания. Во-первых, разница в возрасте – моя любовная ОЗ мала для преодоления мезальянса. Ну и я понимала, что просто обстоятельства так складываются, что походы дают ему радость и спасают от одиночества, а я всего лишь делаю свою работу и даю то, в чем он нуждается.

(С другими “не зашло” из-за ее симпатии скорее всего, ему с ней комфортней поэтому. Но она считает, что “не обращала на него внимания”, этот ЗВ, чтобы поверить в его инициативу. Главное, что отличает нерыбу – это честная рефлексия и ясная самооценка: кто к кому первый потянулся и потом, и насколько. Именно от честной рефлексии и ясной самооценки в вашем поле чистота, много воздуха, и фигуры соответствуют обратной связи)

Но он стал прявлять интерес все более активно, у меня снесло голову и в одном из походов я его первая поцеловала, ну и понеслось.

(Она не обращала внимание, а он стал “завоевывать” ее и от его “завоеваний” она не удержалась и набросилась с поцелуями. Как было бы у нерыбы? Нерыба видела бы, что парень ей симпатичен, видела бы, что он одинок, понимала бы, что он из-за одиночества тянется к общению и реагирует на ее симпатию. Ну и дружила бы, общалась в рамках похода и чуть шире, ничего сексуального не придумывала бы и не воображала, и симпатию в рамки приличия поместила бы. Тогда СЗ бы ее подрастала)

Для меня огромное счастье заботиться о нём, придумывать совместный досуг, просто быть по максимуму нежной и ласковой.

(Но наша автор сразу же включила паровоз, не дав своей СЗ подрасти)

Он мне старается помогать в домашних и походных делах, вместе со мной на выездах. У меня своя студия на окраине, он снимает большую квартиру в хорошем районе. В основном мы ночуем у меня – из за кошки. Провожает и встречает меня у работы. Где то раз в неделю мы у него – готовим вместе, смотрим сериал. У меня довольно плотный график: работа, спорт, подготовка и проведение походов, он более свободен и подстраивается под меня, благодарна ему за это. Предложила завести виртуальную карту на общие расходы, кидаем туда равные суммы, оплачивает ей он. В плане секса все хорошо, он как то сразу признался мне в любви, нежен и заботлив. Вообще все прекрасно.

(Рефлексия плохая, самооценка еще хуже, отсюда “все прекрасно”. На самом деле он отвечает на ее паровоз и щипцы, она ему пока не противна, по-человечески он к ней хорошо относится, вот и все. Но в шкатулочке у нее все подряд: и то, что он ходит в походы, будто это ради нее, и то что у него свободный график, будто это ради нее, и даже то, что он платит картой, на которой ее деньги, тоже в шкатулочке. Нерыба никак не оказалась бы в такой ситуации, потому что у нерыбы нет паровоза, нет щипцов, нет короны, нет шкатулки. Поэтому такой одинокий парень в нее скорее всего влюбился бы в процессе общения, и история выглядела бы совсем не так. А как?)

Но поле не обманешь. Такая рыба (или рапан) как я, не может построить нормальные отношения. У меня нет опыта длительных отношений, максимум пара месяцев. Потом обычно все заканчивалось.

(Ей кажется, что все прекрасно и ее СЗ большая, но вот сейчас все вдруг обрушится, потому что она – рыба. Хотя она – рапан и все обрушится не вдруг, у истории их нет сейчас потенциала роста, максимум потенциал кое-как волочиться на его внутренних щипцах, пока не упрется в тупик. А под ее щипцами и скалками все еще быстрей разрушится)

На прошлых выходных у нас был секс днём и он долго не мог кончить, потом периодически уходил в себя, вид был уставший. Я решила, что вот и всё, началось и впала в панику от мысли, что в один прекрасный момент он предложит мне дружбу и извинится, что не хочет меня. Потому что у меня лицо и тело 43летней женщины, а он молод.

(Вместо того, чтобы обнаружить свой доильный аппарат, из-за которого он занимается с ней сексом среди белого дня и без своего желания, она горюет над своим лицом и телом. Это может привести к тому, что она начнет “компенсировать” и станет еще более активной лошадью в короне и более активной дояркой, начнет его “стимулировать сексуально”, то есть доить)

Потому что это в походе во главе группы я интересная и сильная. А в городе – обычная офисная служащая, с решетом и кучей багов.

(Это верно, что в контекста похода она интересней ему. Но решето и баги точно можно сократить, вместо того, чтобы ныть)

Я очень стараюсь держать свои страхи, эмоции при себе, опираться на себя, видеть в нем отдельного человека, ничего не тянуть, но последнюю неделю меня сильно шатает. Я уже заранее пытаюсь свыкнуться с мыслью, что меня скоро бросят. Это не моя личная заслуга, что он со мной, просто так совпало, и мне страшно, что он во мне разочаруется, когда узнает ближе. Такое уже было в моей жизни.

(Народ, в отношениях надо видеть какую-то перспективу и какие-то общие дела, настоящие и будущие. Обычно влюбленная пара сближается, потом съезжается, женится, рожают детей. У автора тикают часики, ей бы забеременеть от этого парня побыстрей, это было бы ей выгодно и полезно, даже если бы их отношения не сложились дальше дружеских. Но если парень наотрез против, лучше не тянуть эту резину. Если планов на детей нет, должны быть какие-то общие дела, чтобы оставаться вместе. А иначе это все тухлое болото и он будет с каждым днем все более тухлым для него и более ядовитым для нее. Должны быть какие-то перспективы. Только в момент сильной взаимной страсти можно не думать ни о чем, а просто ее проживать, но это явно не случай автора. Ей надо определиться с перспективой. И лучше самой постепенно отстать от парня, дать ему возможность перевести все в дружбу и найти себе молодую девушку. Так она сохранит свое лицо, фигуру и в ее личной жизни тоже все еще может стать хорошо)

Как не испортить то, что есть? Как продлить наши отношения? Как увидеть реальную ситуацию?