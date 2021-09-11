Какой партнер нужен сильной и независимой: 10 вещей, которые ценят альфа-женщины в отношениях

Альфа-женщины олицетворяют собой силу духа и независимость. Они уверены в себе, амбициозны, привыкли брать на себя ответственность и не боятся говорить людям правду в глаза. Такого рода властность может отталкивать партнеров-мужчин, которые либо чрезмерно конкурируют с альфа-женщиной, либо слишком покорны ей. Так каким же образом истинная альфа-женщина может поддерживать крепкие и здоровые отношения?

Им нужен сильный партнер

Партнер альфа-женщины должен уметь постоять за себя. Ей нужен кто-то, с кем можно соревноваться, но при этом тот, кто достаточно уверен в своих способностях, чтобы быть снисходительным в случае победы и сохранять лицо при поражении.

Им нужно доверие

Они должны знать – то что они расскажут вам по секрету, останется строго между вами. Альфа-женщина должна чувствовать возможность быть уязвимой и время от времени терять бдительность. Им нужно доверять кому-то, кто не ударит их ножом в спину ради личной выгоды.

Они нуждаются в уважении

Альфа-женщина нуждается в том, чтобы ее партнер уважал ее решения и не сомневался в них на каждом шагу. Это нормально – бросить ей вызов до принятия решения, но не после. Ей также нужно уважение ее личного пространства и сохранение границ.

Им требуется независимость

Они должны иметь возможность наслаждаться своими личными увлечениями и встречами со своими друзьями. Альфа-женщинам не нужен человек, который не может прожить без них и нескольких часов. Они хотят видеть рядом кого-то похожего на них самих, у кого тоже есть жизнь вне партнерских отношений.

Им нужен тот, кто идет в ногу с ними

У альфа-женщин всегда много дел. Они движутся с высокой скоростью, экономят время и заняты в режиме 24/7. Их партнер должен полностью соответствовать им в этом плане, чтобы общаться с ними и их окружением в условиях высокой интенсивности.

Они предпочитают равноправного партнера

Их второй половине совсем не обязательно иметь такое же мнение, такие же увлечения и тех же друзей, что и у них самих. Альфа-женщины уважают мужчину, который является самостоятельным и самодостаточным.

Им нравятся весельчаки

Альфа-женщинам нравятся мужчины, которые могут рассмешить их и поднять настроение, ведь им нужна разрядка в их столь напряженной жизни. Им нужен кто-то, кто легко может вызвать улыбку на их лице, кто может подразнить их и кого могут подразнить они без всяких обид.

Им нужен тот, кто подвергнет их критике

Альфа-женщинам нужен кто-то достаточно сильный и уверенный в себе, чтобы время от времени ставить их на место. Кто-то должен напоминать им, что они не идеальны, что, как и все люди, иногда совершают ошибки.

Они хотят видеть рядом с собой эрудита

Чтобы понравиться альфа-женщине, мужчина должен быть настоящим эрудитом и разбираться во всех областях знаний, начиная от текущей политики государства и заканчивая эзотерикой. Он должен уметь вести умные разговоры с альфа-женщиной и соответствовать ее высокому уровню.

Им нужен тактичный партнер

Рядом с собой альфа-женщина хочет видеть мужчину, с которым она может поговорить о чем-то очень важном, и он правильно поймет ее. Ей нужен тот, кто уловит ее настроение и эмоции и не будет слишком строг к ней, сможет посочувствовать, поддержать и помочь советом.