Мнение: Детерминированные пространства

Большая часть российских регионов не сможет получить инфраструктурные бюджетные кредиты, анонсированные президентом Владимиром Путиным в послании. Как сообщил источник URA.RU, близкий к правительству РФ, власти решили направить все деньги агломерациям. По его данным, в Минфине РФ считают, что развивать нужно те территории, где сконцентрировано население. Эксперты оценивают такое решение, как знак того, что власти ставят крест на малых населенных пунктах и депрессивных регионах.

Классическая и подтвержденная веками человеческой истории картина: все империи распадаются, начиная с периферии. Всегда возникает идея отрезать ненужную часть и отправить ее в свободное плавание, а высвободившийся ресурс использовать на решение текущих проблем более важных частей империи. После чего оказывается, что нужно резать еще чуть-чуть, а потом — еще.

Ключевая проблема такой стратегии: целое всегда больше суммы частей. Больше за счет накопленных синергетических эффектов. Энергия связи, как сказал бы химик или термодинамик. Разрыв связей всегда высвобождает только незначительную часть пригодного к использованию ресурса, остальная преобразуется в теплоту, то есть — рассеивается без совершения полезной работы. Для социальных систем аналогия полная: разрывы целого превращают большую часть накопленной социальной энергии в социальную энтропию, увеличивая лишь меру страдания населения.

Это очень серьезная проблема как при строительстве империй (когда лишь часть затрачиваемого на это строительство ресурса идет на совершение полезной работы), так и при их разрушении, когда точно так же высвобождается очень небольшая часть полезного ресурса, пригодного на хоть какие-то созидательные цели. Социальная система всегда работает с очень низким КПД, повысить его крайне непросто, да и получается это не слишком хорошо.

В любом случае Россия уже вошла в режим самоликвидации. Поэтому принимаемые решения о сбросе балласта — они полностью в рамках того детерминированного пространства решений, которое остается у режима. И с каждым новым решением это пространство сжимается. Итог известен — рано или поздно (а в нашем случае никакого поздно уже и быть не может) оно в итоге сожмется в точку. Возникнет сингулярность, черная дыра. И как любая черная дыра, она в итоге даст жизнь новой вселенной. В каком-то новом пространстве измерений. Но уже без нас.

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