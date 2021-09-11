Мнение: Реновация Дальнего Востока, плач о русском лесе и экономическая цензура в Китае

1. Идея строительства новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке вызвала большой резонанс. Под Владивостоком уже собрались строить город Спутник, с целью превращения Владивостокской агломерации в миллионник. Вместе с тем, звучат и мнения, что прежде всего нужно провести реновацию существующих городов азиатской России, где уже живут люди:

https://iz.ru/1215343/2021-09-01/trutnev-zaiavil-o-neobkhodimosti-modernizatcii-gorodov-dalnego-vostoka

Города на Дальнем Востоке нужно привести в порядок, так как качество городской среды в регионе ниже среднероссийского. Такое мнение в среду, 1 сентября, выразил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Свою позицию полпред озвучил на фоне предложения главы Минвостокразвития Алексея Чекункова создать в регионе новый город-спутник.

«Важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель — «индекс качества городской среды». Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского», — заявил Трутнев в преддверии Восточного экономического форума.

Среди городов, которые требуют апгрейда, он назвал Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов.

Трутнев добавил, что также необходимо помогать реновации уже прогрессирующих городов, в частности Южно-Сахалинску и Якутску.

Действительно, всё довольно просто. Чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке, нужно чтобы им хотелось там жить. Неудобные города, застроенные в советское время невзрачными хрущёвками и брежневками, для жизни малопривлекательны. То, что панельки, свалки и гаражи зачастую расположены на шикарных сопках среди впечатляющей дальневосточной природы, – где-нибудь над Амуром или у Тихого океана, – только лишь создаёт дополнительный контраст, показывающий, насколько всё плохо.

Население Дальнего Востока составляет сейчас 8 миллионов человек и продолжает сокращаться на несколько десятков тысяч человек год (что намного лучше, чем было в 1990-е, когда ежегодные потери составляли от 100 до 200 тысяч):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальневосточный_федеральный_округ

На реновацию главных городских центров Дальнего Востока может потребоваться порядка 500 миллиардов рублей – огромная сумма, но всё же куда более реальная, чем 8 триллионов (полбюджета России), которые нужны на программу заселения и строительства новых городов:

https://iz.ru/1217800/2021-09-06/trutnev-rasskazal-o-programme-renovatcii-gorodov-dalnego-vostoka

Многие указывают, что глупо и неправильно заставлять людей жить там, где они не видят для себя будущего. В советское время ДВ заселяли несколькими способами: отправляя туда военных и заключённых, привлекая романтически настроенную молодёжь северными надбавками.

Теперь же, на фоне снижения преступности, поток каторжников иссяк. Численность армии и флота сокращена – мы не видим на ДВ серьёзных угроз, с которыми не справились бы наши дипломаты и ядерный щит. Романтика неосвоенных территорий осталась, но её новизна уже далеко не та, что раньше.

Получается, что в наше время привлекать население на ДВ, – с его отдалённостью, малонаселённостью и сравнительно суровым климатом, – можно только высокими зарплатами, интересной работой и комфортными условиями проживания, а также возможностью развивать свой бизнес, строить фермы и поместья на каком-нибудь дальневосточном гектаре.

До сих пор российские власти занимались в основном развитием транспортной инфраструктуры и модернизацией экономики на ДВ. Были проложены трасса «Амур» и ж/д в Якутию, расширены Транссиб и БАМ, построены мосты во Владивостоке и через Амур в Китай, нефтяные платформы на Сахалине, газопроводы и нефтепроводы. Теперь пришло время задуматься и о банальном комфорте, об инфраструктуре городов и о современной сфере услуг.

2. Комментарий канала «Сделано у нас» по поводу новых стенаний всепропальщиков. Теперь они обвиняют Путина не только в уничтожении русского леса, но и в росте цен на него:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/putin-opiat-plohoi-v-kommentariiah-rasskazali-pochemu-zapret-eksporta-lesakrugliaka-eto-ploho-612cefe0046cf20ba0bbeb78

В последние несколько лет началась просто какая-то истерика. Раньше такого не припомню, про лес почти не говорили. Даже тогда, когда необработанный лес вывозился из России по 50 млн кубов в год. Вероятно, всех это устраивало.

Потом власти начали вводить заградительные пошлины. Медленно, но верно экспорт необработанной древесины упал с 50 до ~20 млн кубометров, а доля в экспорте теперь составляет всего 10%. Да-да, вы не ослышались – 90% экспорта древесины это продукты переработки.

Что такое 20 млн кубометров в год? Всего в России запасы товарной древесины 50 млрд кубов, то есть такими темпами нам понадобится 2500 лет чтобы всю её вывезти. Ну это при условии что новая расти не будет.

Но вдруг поднялся шум в СМИ и блогах: наш родимый лес вывозят в Китай. Это притом, что доля России в закупках Китая снизилась до 15-16%, нас с рынка последние годы активно выдавливает Новая Зеландия, известная на весь мир огромными площадями своих лесов. Сарказм.

То что сегодня Новая Зеландия заняла около трети рынка Китая, как раз показывает то, насколько на сам деле мизерные объёмы леса идут на рынок, что даже маленький остров может удовлетворить треть спроса огромного Китая. Мало того, Новая Зеландия обошла Россию и на мировом рынке деловой древесины, подвинув нашу страну на второе место.

Но этот поезд было уже не остановить. Началась настоящая истерика – ужас, кошмар, из России делают пустыню, спасите нашу тайгу…

Ну что ж, учитывая что Россия во многом давно уже готовилась к такому шагу, снижая экспорт кругляка и наращивая экспорт продуктов переработки, Путин решил успокоить эту истерику, и с 2022 года объявил о запрете вывоза необработанной или слабо обработанной древесины.

Молодец наш Президент? Конечно нет, он снова плохой. И в комментариях мне подробно рассказали почему.

Оказывается это он виноват теперь, что цены на древесину внутри страны выросли в 1.5-2 раза за год. Забыли тут же все про сохранение лесов. Ну как же, требовать-то легко, а вот оплачивать из своего кармана сохранение русской природы никто не хочет.

И теперь в комментариях к моим статьям многие пишут – какой Путин плохой, что запретил вывоз леса.

Ну и кто будет разбираться, что дело вовсе не в запрете. Вот посмотрите на эту картинку

Это цены на пиломатериалы (не кругляк, а пиломатериалы) на мировой бирже. К маю цены выросли относительно прошлого года в 3 раза. На мировом рынке возник огромный дефицит пиломатериалов, и наши производители, конечно, начали гнать продукцию на экспорт по таким хорошим ценам, да еще когда её у них просто с руками отрывают. Это тут же подстегнуло цены и на внутреннем рынке.

То есть запрет Путина тут вообще ни при чём, а виноваты цены на мировом рынке. Сейчас цены на бирже уже рухнули в 4 раза, но контракты подписаны, так что на внутреннем рынке цены будут падать, но не так быстро.

Я думаю в начале 2022 года все нормализуется. С одной стороны закончатся контракты по высоким ценам, с другой, запрет на экспорт кругляка заставит увеличить переработку внутри страны, это насытит рынок и снизит цены. Но чует мое сердце, что и тогда Путин будет в чём-нибудь виноват. Подождем – узнаем.

3. Власти Китая закручивают гайки в соцсетях. Теперь местные китаепропальщики уже не смогут так же легко публиковать фейки про экономику страны, как раньше:

https://lenta.ru/news/2021/08/29/chinadltd/

Власти Китая начнут удалять из социальных сетей «очерняющий» экономику страны контент. Об этом сообщается на сайте администрации киберпространства Китая.

Так власти планируют бороться в соцсетях с коммерческими платформами и аккаунтами, которые публикуют финансовую информацию, «вредную для экономики КНР».

Коммерческие веб-сайты и платформы должны будут удалять посты с такой финансовой информацией. Сайты, публикующие сообщения или комментарии иностранных СМИ, ложно интерпретирующих «внутренние финансовые дела Китая», будут преследоваться.

26 августа эксперты Bloomberg сообщили, что китайские репрессии против разных индустрий — от черной металлургии до образования и недвижимости — подорвали финансовые рынки и ограничили перспективу роста второй самой большой экономики мира. Пекин дал понять, что будет и дальше вводить новые ограничения для бизнеса.

Всё это может выродиться в цензуру не только фейков, но и правдивых сообщений. К экономической статистике Китая и так много вопросов — хотя грандиозный рост и впечатляющее развитие страны за последние десятилетия несомненны, всё же есть основания полагать, что многие неприятные цифры власти КНР приглаживают, а приятные — преувеличивают.

Сейчас Китай подходит к своему демографическому пределу: его рабочая сила начинает стагнировать и сокращаться. Дальнейшее сохранение легендарных китайских темпов роста выглядит малореальным. Для китайцев будет всё же правильнее честно признать новую реальность и отказаться от скользкой дорожки манипуляций финансами и статистикой, по которой когда-то пошли СССР и США.