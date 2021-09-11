 

В Германии назвали три сложности на пути запуска «Северного потока – 2»

11.09.2021, 21:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗапуску газопровода «Северный поток – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые», полагает журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген.

Москва победила в «газовых шахматах», завершив строительство газопровода в тот момент, когда цены на голубое топливо установили рекорды, но на пути проекта могут быть проблемы, цитирует Гюстена РИА «Новости».

«Первое препятствие – это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется министерству экономики», – отметил автор.

Сертификация должна исключать риски безопасности снабжения Германии и Европы в целом из-за газопровода, указал журналист.

Вторым препятствием может стать газовая директива ЕС, по которой поставщик газа должен быть отделен от оператора газопровода.

«Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что российская нефтяная компания «Роснефть» уже обсуждается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС», – отмечается в материале.

Партия «Зеленых», которая, по мнению Гюстена, может стать третьей проблемой, категорически отвергает трубопровод, как и эксперты из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, считающие его лишним для поставок газа.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».



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