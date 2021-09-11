Голого пьяного прокурора заметили на улицах польского города

Районный прокурор в польском городе Свидница гулял без одежды по улицам, сообщают британские СМИ.

Мужчину запечатлели на фотографиях, на них прокурор ходит по продуктовому магазину с пивом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

На других снимках видно, как обнаженный мужчина идет по улице в сторону парка. Жители Свидницы сообщили в полицию о правонарушении, после чего прокурора задержали.

Его отстранили от исполнения обязанностей. В качестве наказания мужчине могут снизить зарплату и снять с должности.