 

Голого пьяного прокурора заметили на улицах польского города

11.09.2021, 21:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРайонный прокурор в польском городе Свидница гулял без одежды по улицам, сообщают британские СМИ.

Мужчину запечатлели на фотографиях, на них прокурор ходит по продуктовому магазину с пивом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

На других снимках видно, как обнаженный мужчина идет по улице в сторону парка. Жители Свидницы сообщили в полицию о правонарушении, после чего прокурора задержали.

Его отстранили от исполнения обязанностей. В качестве наказания мужчине могут снизить зарплату и снять с должности.



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