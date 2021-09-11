 

Фильм «Событие» получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале

11.09.2021, 21:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавная премия Венецианского кинофестиваля – «Золотой лев Святого Марка» – присужден картине «Событие» француженки Одри Диван.

В ленте речь идет о судьбе студентки 1960-х, решившей на аборт во время запрета на эту процедуру в стране, передает ТАСС.

Серебряного льва присудили новозеландке Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса».

Картину итальянского режиссера Паоло Соррентино удостоили Гран-при за ленту «Рука бога». Автобиографическую ленту о детских годах Соррентино в Неаполе покажут на Netflix.

Лучшей актрисой фестиваля признали Пенелопу Крус за роль в фильме «Параллельные матери» Педро Альмодовара.

Приз за лучшую мужскую роль получил Джон Арсилья за картину «На работе. Пропавшие 8». Режиссером выступил Эрик Матти.

Спецприз отдали итальянской картине «Дыра» режиссера Микеланджело Фраммартино. Лента посвящена реальной экспедиции спелеологов, отправившихся в 1961 году изучать глубочайшую пещеру в Италии. Параллельно в ленте идет речь о пожилом пастухе. 



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