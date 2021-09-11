 

Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео

11.09.2021, 21:30, Новости дня
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Энистон когда-то была первой гостьей на шоу Дедженерес. Теперь же, когда она стала гостей последнего сезона шоу, актриса не смогла сдержать слез.

“Какого черта? Этот момент не должен быть таким эмоциональным. Оно (шоу) же еще не заканчивается. Меня не было в этой студии около двух лет, и я не шучу. В последний раз я была здесь в качестве ведущей шоу”, – говорит Энистон.

Эпизод с Энистон выйдет в эфир 14 сентября.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Контекст:

Первый сезон The Ellen Show вышел в эфир в сентябре 2003 года – его героями были в основном американские знаменитости. Проект получил более 60 телевизионных премий “Эмми”.

В 2020 году издание BuzzFeed News писало, что экс-сотрудники проекта на условиях анонимности обвинили продюсеров и сценаристов шоу в сексуальных домогательствах. Ведущая направила бывшим коллегам письма с извинениями, а продюсеры шоу были уволены.

12 мая 2021-го Дедженерес заявила, что уходит из проекта и 19-й сезон шоу станет последним. Ведущая отметила, что планировала уйти из проекта после завершения 16-го сезона в 2019 году, так как он перестал быть для нее вызовом, но тогда ее уговорили продлить контракт еще на три сезона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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