Ученые: Мясной рацион ограничивал популяции древних охотников-собирателей

Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил аспекты, влияющие на численность популяции древнейших людей. По мнению исследователей, численный состав охотников-собирателей сильно зависел от соотношения мясной и растительной диет в их рационе.

Исследование ученых, представляющих Пекинский университет (Китай), Университет Макгилла (Канада), Автономный университет Барселоны (Испания) и Центр исследований климата и атмосферы (Кипр), в первую очередь, базировалось на информации, собранной из этнографических источников. В частности, в настоящее время на Земном шаре насчитывается около трех сотен популяций сообществ, максимально аналогичных далеким предкам современного человека. Специалистами была построена аналитическая модель, демонстрирующая динамику численности охотников-собирателей в зависимости от того, какие продукты питания составляли их рацион. Например, на территориях, характерных наличием суровых или засушливых зим, количество съедобной растительности, доступной людям, существенно сокращалось на длительный период в течение всего года. Таким образом, охотники-собиратели, проживающие в таких регионах, имели сильную зависимость от потребления мяса.

Однако животных всегда меньше, чем растительности, поэтому популяции таких человеческих сообществ, как полагают ученые, оставались весьма малочисленными по сравнению с группами, проживающими в местах с более теплыми зимами. Имея меньшую зависимость от наличия мяса, такие люди имели возможность вдоволь обеспечивать себя растительной пищей даже на протяжении зимнего периода.

“Мы были поражены, что несмотря на длинных список неизвестных, из уравнений модели получился очень сильный результат: везде, где вегетационный период был коротким, охотникам-собирателям требовалось большее количество мяса в рационе”, – подытожил один из авторов исследования Дэн Чжу. По его мнению, именно факт превалирования мясной пищи в рационе неандертальцев и стал главной причиной малочисленности этой популяции, приведшей в итоге к её полному исчезновению на планете. Материалы научной работы были опубликованы Nature Ecology&Evolution.

Источник: naked-science.ru