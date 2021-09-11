Специалисты объяснили, почему нельзя тормозить перед ямами

Искусство вождения по ямам не только продлит жизнь подвеске, но сохранит жизнь и здоровье всем участникам дорожного движения.

Среди многих водителей распространено мнение, что перед ямами или другими неровностями дорожного полотна необходимо резко тормозить, чтобы уменьшить скорость автомобиля и, по их мнению, безопасно проехать проблемное место. Однако при таком маневре авто «клюет» носом, передние пружины и амортизаторы сжимаются, т.е. уменьшается ход подвески. В результате во время наезда колеса на неровность дороги энергия удара передается на узлы подвески, а также на пассажиров и водителя. Вместе с этим, существенно возрастает риск пробить передние колеса, повредить диски и даже сломать элементы подвески.

Для безопасного преодоления ям и ухабов на дороге, необходимо тормозить не прямо перед препятствием, а минимум за 5-7 метров до них, считают эксперты из «Российской газеты». А уже перед дорожной неровностью нужно убрать ногу с тормоза и слегка нажать на газ. Тогда автомобиль присядет на заднюю ось, пружины и амортизаторы в передней части автомобиля разожмутся, и часть массы транспортного средства перераспределится на заднюю подвеску. Но этот маневр доступен опытным водителям. Новичкам следует просто перед самим препятствием опустить педаль тормоза, уже это позволит подвеске лучше «отработать» удар.

Самым же лучшим способом избежать испытания на прочность своего автомобиля, если это возможно, просто объехать препятствие. Важно знать, что при езде по плохим дорогам на низкопрофильных покрышках, есть риск пробить не только саму «резину», но и погнуть сами диски.

Источник: rg.ru