Мнение: Никогда

Показаний к отмене масочного режима в российских регионах пока нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что это произойдет только после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. "Главный инструмент, который у нас есть – это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек", – приводит слова Поповой ТАСС.

Если понимать Попову буквально, то отмены режима не будет никогда. Просто потому, что невозможно представить себе ситуацию, при которой никто не будет заражаться. Фактически Попова заявляет о введении (а уж если совсем точно, то о продолжении) системы квазимедицинского террора на максимально продолжительный срок. Внятных обоснований у этого террора как не было, так и нет, но это и не требуется — если раньше СЭС была угрозой для ларьков и небольших магазинов, обирая их мелкими или не очень мелкими взятками, то теперь рэкет этой системы вышел на максимально высокий уровень. И отдавать внезапно возникшую рентную поляну никто не будет.

Не стоит забывать, что в феодальном укладе рентное угодье — высшая ценность для знати. Только обладая правом на сбор податей, владетельный феодал может закреплять свое место в иерархии. Естественно, что свалившийся подарок с небес теперь никто не отдаст. Его можно только отобрать, причем силой.

А пока этого не произошло, Попова будет защищать участок сбора дани любой ценой. При чем тут медицина? Вообще ни при чем. Её тут нет как явления.

—