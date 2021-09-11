 

“Просто нереальная”. Жена героя “Холостяк 10” зажгла эротическими танцами в латексе

11.09.2021, 20:36, Новости дня
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В ролике Хлистун появилась одетая в ультракороткое латексное платье и ботфорты на шпильке. В видео она соблазнительно танцует.

“Лечу домой! Очень быстро лечу”, – прокомментировал ее супруг Михайлюк.

“Ух-х-х какая”, – отметила жена телеведущего Григория Решетника Кристина.

“Ты просто нереальная”, – написала anastasiia_kuzniak.

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Публикация от Daria Mihailuk (@dasha_khlystun_)

Контекст:

Михайлюк стал героем “Холостяка 10” в 2020 году. В финале он выбрал гимнастку Дарью Ульянову, однако пара отношения не продолжила.

Уже после проекта Михайлюк познакомился в Instagram с Хлистун, у пары завязались отношения. Вскоре они стали жить вместе, а в конце апреля у них родилась дочь.

8 июля 2021 года пара тайно поженилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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