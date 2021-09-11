 

Волейболисты сборной Украины уступили россиянам в 1/8 финала чемпионата Европы

11.09.2021, 20:36, Новости дня
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Первую партию украинцы выиграли (25:22), но проиграли три последующие: 16:25, 22:25 и 22:25.

Итоговый результат – 3:1 в пользу сборной России.

Перед игрой Федерация волейбола Украины отмечала в Facebook, что украинским волейболистам в случае победы над россиянами в 1/8 финала спонсоры готовы выделить 10 млн грн в качестве призовых.

В плей-офф турнира украинцы вышли с третьего места в группе А, а россияне – со второго места в группе С.

Контекст:

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин продлится до 19 сентября, матчи играют в четырех странах – Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Украина второй раз подряд выходит в финальную часть волейбольного Евро. В 2019 году украинская команда достигла 1/4 финала турнира, уступив Сербии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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