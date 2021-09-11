 

ЕСПЧ запросил у России информацию про арестованных в Крыму Джелялова и Ахтемова – адвокат

11.09.2021, 20:36, Новости дня
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“Европейский суд по правам человека отреагировал на мое заявление о принятии срочных мер (по правилу 39) для защиты Наримана Джелялова и Асана Ахтемова от пыток и жестокого обращения и об обеспечении доступа к Асану Ахтемову независимого адвоката”, – написала она.

По словам адвоката, ЕСПЧ “запросил дополнительную информацию и документы”.

“В частности запросил у РФ информацию о медицинском обследовании Джелялова и Ахтемова, официальную реакцию РФ на заявления о пытках. Отдельно суд запросил информацию у правительства РФ о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним, как часто и при каких условиях он с адвокатом может видеться”, – объяснила Закревская.

Она отметила, что российские власти должны предоставить запрашиваемую информацию до 23 сентября.

https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/4505195799520184

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.

8 сентября стало известно, что Асан Ахтемов – родственник первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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