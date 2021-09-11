 

Названы 12 запрещенных для разогрева в микроволновке продуктов

11.09.2021, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты назвали 12 продуктов, которые запрещено разогревать в микроволновке. Это может сделать их токсичными.
При помещении яиц в микроволновую печь происходит резкое повышение температуры, что приводит к конденсации пара внутри. По этой причине появляется риск взрыва яиц при попытке избавить их от скорлупы. Если проделать это с красным острым перцем, то овощ тоже может взорваться или загореться, так как капсаицин в его составе может улетучиваться при нагреве. Более того, перец превратится в жгучий и опасный аэрозоль. При помещении в печь замороженного мяса не получится его разморозить, ведь верхний слой продукта начнет готовиться, а внутри останется лед. Также такая процедура нагрева не сможет уничтожить инфекции в мясе.

Что касается молочных продуктов, то в микроволновке они скиснут, а лакто- и бифидобактерии просто уничтожатся за счет высокой температуры. Подобный исход произойдет и с молочными смесями и грудным молоком, которые после нагрева потеряют свои полезные свойства. Не стоит разогревать сосиски и бекон, так как в них появляются вредные продукты окисления холестерина. Что касается картофеля, то крахмал в его составе подвергается гидролизу, превращаясь во вредные изомеры, а в зерновых кашах разрушаются полезные компоненты, но выделяются свободные радикалы.

Микроволны способны разрушать витамин С в ягодах и видоизменять белок в грибах, поэтому употребление последних становится опасным для здоровья. Мед тоже при нагреве теряет свои полезные свойства, а нитраты в зелени могут превратиться в нитрозамин, или яд.

Источник: www.mk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Мнение: Бес оружия

19.12 / Лидер Боснии подарил Лаврову икону из Луганска

19.03 / Экс-подруга Тимати Алекса ждет ребенка от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева

21.07 / Эксперты объяснили необходимость тестирования системы ДЭГ в Москве

27.05 / Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости ювелирной презентации

31.08 / Эксперт назвал причины нагревания смартфона

29.08 / Мнение: Новый порядок в Кабуле

22.02 / Мнение: О дважды выигранном невероятном пари

01.06 / Кроссовки и не только: с чем надевать строгий брючный костюм на улицу и в кафе

02.09 / Мнение: Коротко по Афганистану. 01.09.2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика