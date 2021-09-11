Названы 12 запрещенных для разогрева в микроволновке продуктов

Эксперты назвали 12 продуктов, которые запрещено разогревать в микроволновке. Это может сделать их токсичными.

При помещении яиц в микроволновую печь происходит резкое повышение температуры, что приводит к конденсации пара внутри. По этой причине появляется риск взрыва яиц при попытке избавить их от скорлупы. Если проделать это с красным острым перцем, то овощ тоже может взорваться или загореться, так как капсаицин в его составе может улетучиваться при нагреве. Более того, перец превратится в жгучий и опасный аэрозоль. При помещении в печь замороженного мяса не получится его разморозить, ведь верхний слой продукта начнет готовиться, а внутри останется лед. Также такая процедура нагрева не сможет уничтожить инфекции в мясе.

Что касается молочных продуктов, то в микроволновке они скиснут, а лакто- и бифидобактерии просто уничтожатся за счет высокой температуры. Подобный исход произойдет и с молочными смесями и грудным молоком, которые после нагрева потеряют свои полезные свойства. Не стоит разогревать сосиски и бекон, так как в них появляются вредные продукты окисления холестерина. Что касается картофеля, то крахмал в его составе подвергается гидролизу, превращаясь во вредные изомеры, а в зерновых кашах разрушаются полезные компоненты, но выделяются свободные радикалы.

Микроволны способны разрушать витамин С в ягодах и видоизменять белок в грибах, поэтому употребление последних становится опасным для здоровья. Мед тоже при нагреве теряет свои полезные свойства, а нитраты в зелени могут превратиться в нитрозамин, или яд.

Источник: www.mk.ru