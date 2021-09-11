Представлен круглый смартфон Cyrcle Phone 2.0 с двумя разъёмами 3,5 мм

В Сети представили круглый смартфон Cyrcle Phone 2.0 с двумя разъёмами 3,5 мм. По заверению производителей, аппарат максимально удобен в использовании и хорошего лежит в руке.

С момента появления первого смартфона «умный телефон» претерпел массу преобразований. Кроме традиционного формата моноблока на рынке давно появились слайдера и даже раскладные аппараты. Однако долгое время круглая форма устройства казалась неудобной в использовании. Это мнение пытаются опровергнуть разработчики Cyrcle Phone 2.0. Овальной формы девайс, как утверждают производители, лежит в руке очень удобно и управления им не составляет трудностей. При этом в аппарате есть модемы для работы в сетях 4G LTE, но нет поддержки пятого поколения мобильной связи.

Также Cyrcle Phone 2.0 оснащен одновременно двумя стандартными гнездами размером 3,5 миллиметра. Это особенно удивительно, если учесть, что такая функция постепенно исчезает из устройств конкурентов. Как объясняют маркетологи производителя, так смартфоном можно пользоваться сразу двоим людям, подключив две пары наушников. В качестве операционной системы в гаджете установлено десятое поколение ОС Android. Оптимизированный под необычную форму телефона интерфейс даёт возможность менять габариты любых программ по усмотрению пользователя. Кроме того, приложения можно свободно перемещать и увеличивать на всю дисплейную панель.

Ещё одной «изюминкой» Cyrcle Phone 2.0 стала его экологичность. Корпус девайса сделан из специального биоразлагаемого материала, изготовленного из кукурузы. Применена особая методика и при разработке кнопок смартфона, это переработанный из вторсырья термопластичный полиуретан. Причем такой способ производства будет применяться брендом и далее в других проектах. Интересно, что на то, чтобы аппарат наконец-то сошел с конвейера, понадобилось целых пять лет упорного труда инженеров. Финальная версия девайса появится на полках магазинов уже к концу текущего года. Стоимость грядущей новинки пока не известно, скорее всего, ее объявят ближе к выходу на рынок.

Источник: www.ixbt.com