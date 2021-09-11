Москва воспользуется собственной системой защиты ДЭГ от двойного голосования

Разработка была презентована Министерством цифрового развития, Центризбирком рекомендовал применять сервис, однако Москва его использовать не будет, поскольку в столице достаточно собственных инструментов для исключения повторного голосования.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заметил, что использование этого сервиса создаст дополнительную нагрузку на членов избирательных комиссий. Реут напомнил, что в столице уже отлажена система, исключающая двойное голосование – человек, записавшийся на дистанционное голосование (ДЭГ), физически не сможет получить бумажный бюллетень, поскольку его имя будет вычеркнуто из списка голосования на участке.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов указывал, что офлайн и онлайн формат полностью разведены.

“Если вы записались на электронное голосование, вас вычеркивают из списка избирателей на участке по месту жительства, там ставится пометка, вы будете в другом реестре”, – сказал он.

Венедиктов напомнил, что избиратели, пожелавшие переписаться с ДЭГ на традиционное голосование на участках, могут сделать это не позднее, чем за 3 дня до выборов.

После окончания регистрации все избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ, получат пуш-уведомление или СМС, где будет сказано о том, включены ли они в реестр электронных избирателей или нет. Статус также можно проверить в личном кабинете на mos.ru. Об этом напомнил Артём Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.

В этом году также появилась новая функция “Отложенное решение”. Если во время голосования возникнут проблемы с интернетом или зависнет электронное устройство, можно переголосовать. Как только проблема будет устранена, пользователь сможет вновь отрыть бюллетень и проголосовать, при этом система учтёт только один выбор, сделанный последним. Вернуться к бюллетеню можно в течение 24 часов.

Всероссийские выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи изберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах, а также муниципального совета Щукино. На выборах всех уровней будет доступно онлайн-голосование.

Проголосовать дистанционно смогут граждане, достигшие восемнадцатилетия, имеющие постоянную регистрацию в Москве и полную учётную запись на городском портале. Зарегистрироваться можно до 13 сентября включительно.

Голосующие дистанционно автоматически становятся участниками акции “Миллион призов – #ВыбираемВместе”. Они смогут выиграть 10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов (балл = 1 рубль) и потратить их у 120 партнеров программы – сетях “Снежная королева”, “Леонардо”, “Пятерочка”, “Виктория”, “Детский мир”, “Азбука вкуса”, “Дикси”, “Лента”, “Спортмастер” и других. Кроме того, участники программы смогут выиграть суперпризы – разыгрываются 100 машин и 21 квартира.