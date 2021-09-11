Мнение: Вопрос про ЗВ

Самый популярный женский запрос для терапии звучит примерно так:

“Сначала я очень интересна, а мне человек не интересен, но потом он мне интересен, а я ему уже нет”.

И продолжение:

“Я выбираю мужчин, которые имеют надо мной власть, пугаюсь этого и сбегаю из отношений”.

Вот все почти видео групповой и личной терапии, выложенные на ютубе сводятся примерно к таким женским запросам.

Если я сейчас спрошу своих комментаторов, о чем это, большинство мне ответят, что это все про зеленый виноград.

Женщине мерещится интерес мужчины и отсутствие своего интереса, а когда она решает наградить бедняшу милостью, выясняется, что ему ничего не нужно.

Или женщина “выбирает” мужчину, которому ничего не нужно, а потом “сбегает” из отношений, которые даже не начинались.

Это действительно два самых распространенных, самых популярных описания зеленого винограда.

Мужчины тоже его описывают примерно так, только про себя.

Давайте попробуем разобраться, почему это именно зеленый виноград и ничто другое.

Почему нельзя предположить, что такие люди правдиво описывают происходящее?

Кто-то может обосновать?