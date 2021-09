Байден удивил странным жестом на церемонии памяти жертв 11 сентября

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе церемонии памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке сделал странный жест, сообщил корреспондент пула Белого дома Чарли Спайринг.

Глава американского государства в ходе траурной церемонии стянул маску на подбородок и крикнул на кого-то в толпе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Спайринга в Twitter.

Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI

— Charlie Spiering (@charliespiering) September 11, 2021

Журналист не уточнил, что именно сказал при этом Байден.

В сентябре Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, «играет тогда, когда все сидят на стуле».

В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.

В середине марта он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.