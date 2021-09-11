Беспилотник со взрывчаткой назвали причиной взрыва нефтебазы в Донецке

На нефтебазе в Донецке произошел взрыв, причиной стало взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Сам беспилотник рухнул недалеко от эпицентра взрыва, сообщил собеседник «Интерфакса».

«С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12.30 (совпадает с мск) украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1 тыс. 300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом», – цитирует Безсонова ТАСС.

О взрыве сообщал глава горадминистрации Донецка Алексей Кулемзин.

Между тем в МЧС республики сообщили, что пожарные тушат пожар на нефтебазе.

«В 12.39 (совпадает с мск) на линию «101» поступила информация о пожаре в Кировском районе на госпредприятии «Топливная компания «Нефтебаза». На место происшествия незамедлительно выехала техника по повышенному номеру вызова. На данный момент происходит ликвидация пожар», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

В июле руководитель ЛНР Леонид Пасечник предупреждал, что ВСУ занимаются подготовкой теракта с помощью ударного беспилотника.