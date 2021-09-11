 

Трамп в годовщину 11 сентября напомнил Байдену о выводе войск из Афганистана

11.09.2021, 19:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 20-ю годовщину трагедии терактов в Нью-Йорке раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за вывод войск из Афганистана.

«Печально наблюдать, как на прошлой неделе закончилась война против тех, кто причинил такой ущерб нашей стране… Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести, и силы, но Джо Байден и его неумелая администрация пораженчески капитулировали», – цитирует Трампа РИА «Новости».

Экс-президент напомнил, что при взрыве в аэропорту Кабула погибли 13 американских военнослужащих, а в Афганистане оставили оружие на 85 млрд долларов.

«Мы это все переживем, но, к сожалению, наша страна будет еще долго страдать от полученных ран, нам будет непросто восстановиться после унижения, ставшего результатом этой некомпетентности. Однако не бойтесь – Америка снова станет великой», – подчеркнул Трамп.

Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.



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