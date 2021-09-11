 

Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру

11.09.2021, 19:44, Новости дня
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“Лайки для зайки”, – подписала артистка видео.

В ролике Полякова с заячьими ушками танцует, выпячивая ягодицы.

@polyakova_olya

Лайки для Зайки???? ##superpuper ##like

* Let’s Groove – absolutesnacc

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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