 

Названы фильмы – участники нацотбора от Украины на кинопремию “Оскар”

11.09.2021, 19:44, Новости дня
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Комитет отобрал пять фильмов:

“Отблеск” Валентина Васяновича (Украина);
“Носорог” Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия);
“Cтоп-земля” Екатерины Горностай (Украина);
“Плохие дороги” Наталки Ворожбит (Украина);
“Почему я жив” Виллена Новака (Украина, Грузия).

Номинанта от Украины комитет выберет на заседании 24 сентября.

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук “Оскар” была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта.

В 2021 году от Украины на “Оскар” в номинации “Международный полнометражный фильм” выдвигали фильм Васяновича “Атлантида”, он не попал в шорт-лист. Также не оказалось в шорт-листе документальной картины украинского режиссера Ирины Цилык “Земля блакитна, ніби апельсин”, которая была представлена в лонг-листе в номинации “Документальный полнометражный фильм”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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