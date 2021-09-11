В РФ хотят замедлить зарубежный сегмент интернета до скорости 1990-х годов – расследователь Bellingcat Грозев

“Получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров. Те, кого аккредитуют, будут обязаны давать полную информацию, включая SSL-сессии, включая логины, IP-адреса, ФСБ по каждому своему юзеру, и не будет никакой вообще анонимности”, – сказал он.

По словам расследователя, “те, которые не будут аккредитованы, включая YouTube, включая вообще все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно, на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость”.

“Крайняя скорость через два года будет 24 кбит/с”, – отметил Грозев.

Он объяснил, что это та скорость, с которой в 1990-е годы подключались к интернету с телефона.

Контекст:

С 1 ноября 2019 года в РФ вступила в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасного функционирования российского сегмента интернета. Согласно документу, интернет-провайдеров обязали установить предоставленное Роскомнадзором оборудование, с помощью которого ведомство осуществляет централизованное управление сетью при возникновении угроз безопасности. При необходимости Роскомнадзор сможет отключить российский сегмент интернета от всемирной сети.

1 февраля 2021 года экс-президент, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть ресурсы и технологии для того, чтобы отключиться от интернета.

Роскомнадзор в марте замедлял работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Чиновники объяснили такое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве были недовольны тем, что Twitter не удалила более 3 тыс. публикаций с призывами к суициду среди подростков, детской порнографией и информацией об употреблении наркотиков.

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