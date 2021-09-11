 

В Англии стадо коров потеряли сознание из-за Тома Круза

11.09.2021, 19:44, Новости дня
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Круз совершал прыжки с парашютом на территории национального парка “Озерный край”. По сюжету в одном из эпизодов американский актер, исполняющий главную роль Итана Ханта, должен был приземлиться с парашютом в кадре. 59-летний артист совершил четыре прыжка.

В это время съемочная команда использовала специальные устройства, издающие высокочастотный шум, чтобы обезопасить актера от полета дронов в ходе прыжков.

Однако шум, издаваемый устройством, оказался таким мощным, что заставил упасть в обморок целое стадо коров, которые паслись неподалеку. Источник из съемочной группы говорит, что после выключения устройства животные пришли в норму.

Контекст:

Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии “Золотой глобус” и трехкратный номинант на премию “Оскар”.

Этой осенью на киноэкраны выйдет седьмая часть франшизы “Миссия невыполнима” с крузом в главной роли. Во время съемок фильма у Круза украли и обокрали автомобиль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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