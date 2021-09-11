 

Мнение: Без «близнецов»…

11.09.2021, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Двадцать лет прошло, как Нью-Йорк живет без «близнецов». Но пишут, что «Нью-Йорк так и не научился жить без «близнецов». Каждый год, когда подходит очередная годовщина, о них напоминают два столба света. Пронизывая ночное небо, они кажутся призраками погибших небоскребов, которые являются нам, чтобы мы не забыли о трагедии. После 11 сентября прожекторы выключают. Световые столбы путают перелетных птиц, а уж они точно не виноваты в наших сражениях….».


Фотография отсюда

Да что там Нью Йорк, все американские штаты, да и многие люди по всей планет, вспоминают башни.   Я тоже вспоминаю. Каждый раз, когда натыкаюсь вот на эту фотографию,  сделанную в 1996 году на Бруклинском мосту в Нью Йорке…

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Спасением разрушающегося памятника архитектуры займется частный инвестор

23.01 / Мнение: Как Жан Пиаже грабит порядочных людей

20.08 / На АвтоВАЗе отказались переходить на четырехдневную рабочую неделю

29.06 / Ученые: МРТ-сканирование поможет определить агрессивные формы рака

29.06 / В иннополис на кривой козе

10.06 / Влад Сташевский рассказал о романе и ссоре с Натальей Ветлицкой

30.03 / В Мурманской области на машину с людьми рухнула глыба льда

20.10 / Власти Москвы потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами с помощью телефонов

16.05 / Мнение: А разговоров-то было!

05.10 / Тайну исчезновения Верки Сердючки раскрыл рунолог Игорь Вечерский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика