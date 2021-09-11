Мнение: Без «близнецов»…

Двадцать лет прошло, как Нью-Йорк живет без «близнецов». Но пишут, что «Нью-Йорк так и не научился жить без «близнецов». Каждый год, когда подходит очередная годовщина, о них напоминают два столба света. Пронизывая ночное небо, они кажутся призраками погибших небоскребов, которые являются нам, чтобы мы не забыли о трагедии. После 11 сентября прожекторы выключают. Световые столбы путают перелетных птиц, а уж они точно не виноваты в наших сражениях….».



Фотография отсюда

Да что там Нью Йорк, все американские штаты, да и многие люди по всей планет, вспоминают башни. Я тоже вспоминаю. Каждый раз, когда натыкаюсь вот на эту фотографию, сделанную в 1996 году на Бруклинском мосту в Нью Йорке…

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