Израиль и США разрабатывают новую систему ПВО для противостояния РФ и Китаю

Израильские и американские разработчики создают новую систему ПВО, получившую название «Хец-4», что в переводе означает «Стрела» Комплекс предназначен для противостояния Китаю и РФ, пишет издание EurAsian Times.

Системы данного вида создаются с 2017 года при поддержке Агентства противоракетной обороны Штатов и израильской Организации ПРО. Сообщается, что «Хец-4» сможет противодействовать новым типам ракет большой дальности и обладать более усовершенствованными возможностями. Дело в том, что Израиль всегда следит за разработкой мощных и эффективных систем противовоздушной обороны другими странами на фоне угроз от арабских соседей и со стороны Палестины. Чтобы противостоять им, разработчики страны создали систему «Железный купол», который защищает территорию государства от артиллерийских, а также ракетных обстрелов. Также на вооружении Израиля имеется многослойный щит – «Стрела-2», «Стрела-3», «Барак-8» и «Железный луч». Первые два вида оружия формируют верхний слой обороны страны, способные работать в атмосфере и космическом пространстве.

В текущем году разработчики сосредоточились на создании «Стрелы-4», которая станет заменой для второго вида вооружения для поражения низколетящих целей. Речь идет о баллистических ракетах средней и малой дальности. Создание «Хец-4», оснащенной специальными крылышками для перехвата гиперзвуковых объектов в атмосфере, в основном спровоцировано исходящей от Ирана опасностью. Теперь же главной задачей служит намерение обойти конкурентов – Россию и Китай, которые стремительными темпами движутся в данной оборонной сфере. РФ может похвастаться комплексами «Кинжал», «Авангард» и «Циркон», а Китай – пусковыми установками DF-17 и ракетами DS-100. Учитывая это, Израиль решил подготовиться к экспорту указанного вооружения на Ближний Восток.

Израильские «Стрелы» развивают скорость в 9 Махов, но для противостояния гиперзвуковым установкам требуется повышенная маневренность, чем и занимаются израильские и американские специалисты, пишет «ПолитЭксперт».