 

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от “Мневников” до “Давыдково”

11.09.2021, 19:12, Разное
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В ближайшее время будут запущены еще два участка большого кольца – западный и юго-западный, сообщил Собянин. “Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно”, – отметил мэр.

Технические пуски позволяют подготовиться к полноценному открытию новой линии, пояснил градоначальник. Работы на БКЛ постепенно завершаются – кольцо планируется замкнуть в конце 2022 года или начале 2023-го, уточнил мэр.

Собянин поблагодарил работников метрополитена. Он напомнил, что БКЛ пересекает радиальные линии подземки – приходится состыковывать старые и новые линии.

“Сложнейшая работа. Но я думаю, мы с ней справимся, и в ближайшие месяцы здесь уже пойдут поезда с пассажирами”, – сказал Собянин.

Во время технического пуска участка организуется запуск тестового поезда без пассажиров. Это позволит проверить работоспособность всех систем. В случае выявления замечаний их устранят.

“Терехово”, “Кунцевская” и “Давыдково” откроются до конца текущего года. Станции входят в участок от “Мневников” до “Каховской”. Его полноценный запуск увеличит количество действующих станций большого кольца с 12 до 22 – две трети всей БКЛ.

Открытие новых станций существенно разгрузит участки Арбатско-Покровской и Филевской линий. Многие местные жители пересядут на метро – нагрузка на улично-дорожную сеть снизится.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире.

Длина нового пересадочного контура – около 70 километров, на нем будет 31 станция. БКЛ сократит время в пути для пассажиров и позволит создать новые пересадочные узлы.



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