 

Конвертация в NFT статей Олега Кашина сломала сеть Ethereum

11.09.2021, 18:51, Разное
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В сети Ethereum произошёл глобальный сбой, из-за которого пользователи более 12 часов не могли осуществлять транзакции. Причиной аварии стала попытка известного российского журналиста Олега Кашина конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT) свои статьи.

«Я всего лишь хотел дать возможность поклонникам моего творчества приобрести цифровой сертификат на некоторые публикации. Были отобраны самые лучшие статьи, всего чуть больше пяти тысяч заметок. Я приступил к выпуску NFT и где-то в конце первой тысячи что-то произошло. Сеть Ethereum начала медленно работать, а через десять минут вообще отключилась. Учитывая, что она децентрализована, как таковой службы поддержки там нет. Надеюсь, что после восстановления работоспособности сети я смогу завершить начатое. По самым скромным оценкам, даже продажа десятой доли токенов сделает меня долларовым миллионером», – заявил Кашин

Во время сбоя все операции в сети Ethereum были остановлены, крупнейшие криптобиржи прекратили торговлю альткоином. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил, что сеть была отключена администраторами специально из-за массированной DDoS атаки. 

«Наши аналитики обратили внимание на небывалую активность в некоторых сегментах, которая была очень похожа на действия злоумышленников. Поэтому было принято решение временно приостановить работу сети, провести её техобслуживание и запустить её с обновлённой защитой. Причин для паники нет, Ethereum крепок как никогда», – отметил Бутерин

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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