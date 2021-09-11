 

Украинец вышел в финал юниорского US Open в парном разряде

11.09.2021, 18:50, Новости дня
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В полуфинале турнира сеяная восьмой украинско-болгарская пара со счетом 7:6, 6:3 обыграла американскую пару Николас Годсик / Итан Куинн.

“Большой теннис Украины” отмечает, что для Белинского и Нестерова полуфинал был вторым поединком за день, они также играли и четвертьфинал: Монса Далберга из Швеции и Луи Макстеда из Великобритании они обыграли со счетом 6:3, 6:4.

В финале US Open Белинский и Нестеров будут играть против Макса Вестфаля из Франции и Колмана Вонга из Гонконга (Китай).

Контекст:

В июле Белинский выиграл юниорский чемпионат Европы по теннису в одиночном разряде. Тогда соперником украинца в финале был именно Нестеров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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