Ученые из Чехии создали микроскопических роботов для борьбы с пластиковыми отходами.

Чтобы решить большую экологическую проблему, химики из Чешской Республики создали новую технологию. Их миниатюрный робот имеет одну цель: помочь очистить воду и берега от крошечных кусочков пластика, загрязняющих страны по всему миру. Об этом сообщает портал ScienceNewsForStudents.

Новый микроробот не больше кончика заостренного карандаша. Он магнитный и имеет форму звезды. Когда на него попадает солнечный свет, устройство запускает химические реакции, которые продвигают аппарат через воду в определенном направлении. При нахождении куска пластика, робот наклеивается на него и начинает его крошить.

В новом исследовании ученые сообщили, что эти роботы могут либо сломать кусок микропластика, либо удержать его, чтобы мусор можно было легче собрать позже.

«Это великолепная работа», — говорит Дуглас Блэкистон из Университета Тафтса в Медфорде, штат Массачусетс. Он не работал над проектом, но знает о таких устройствах. Ученый конструировал подобные аппараты из живых клеток.

Проект возглавил химик Мартин Пумера из Чешского химико-технологического университета в Праге. Он изучает способы создания полезных микророботов. Ученый отмечает, что около десяти лет назад специалисты начали разработку крошечных ботов, которые могли перемещаться в воде. Затем им нужно было заставить их помогать в устранении загрязнений.

Загрязняющий микропластик вредит как животным, так и экосистемам. Это крошечные кусочки пластика, обычно не шире, чем ластик карандаша. И они повсюду — от дна океана до воздуха, дующего на лед на вершинах гор. Они попадают в питьевую воду, как в бутылках, так и из-под крана. По оценкам некоторых исследований, только в океане плавают триллионы кусков пластика.