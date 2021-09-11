Глава Нафтогаза подсказал РФ способ представить Украину ненадежным поставщиком

У Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Если он (Газпром – прим. ВЗГЛЯД) будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее», – цитирует Витренко «Интерфакс».

В таком случае европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта, что будет ставить под вопрос надежность транзита по ее территории.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».

Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».