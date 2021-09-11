 

Назван доход дилеров на техослуживании и ремонте

11.09.2021, 18:24, Разное
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Эксперты «АВТОСТАТа» подсчитали выручку дилеров от техобслуживания и ремонта авто. Она составляет 53 миллиона рублей по итогам 2020 года в расчете на один дилерский центр. Показатель на 2,2% меньше такового в 2019 году.
Данные были собраны в рамках подготовки к онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование». Она запланирована на 14 сентября. В ходе подсчета выяснилось, что доход в премиальном сегменте значительно выше – 1 дилерский центр в минувшем году зарабатывал около 81 миллиона рублей благодаря предоставлению услуг по техосблуживанию и ремонту. Показатель на 1,7% меньше, чем в предыдущем календарном периоде.

В дилерских центрах массового сегмента доход в 2020-м на 1,2% ниже, чем в 2019-м – на один приходилось 44 миллиона рублей в среднем. Эксперты отмечают, что причины падения доходов на авторынке РФ будут озвучены во время вышеуказанного мероприятия.

Источник: www.autostat.ru



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