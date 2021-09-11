Анна Семенович назвала лгуном своего бывшего

Популярная певица и актриса Анна Семенович в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала, что рассталась со своим любимым мужчиной. Бывший возлюбленный был бизнесменом и не имел отношения к шоу-бизнесу.

По словам Семенович, главной причиной расставания стала постоянная ложь, которую говорил мужчина. Он рассказывал об одном виде деятельности, а занимался совсем другим. Много сочинял, озвучивал много идей и проектов, но мало что делал. Семенович особо отметила свое презрение к мужчинам лгунам.

Эти отношения были, с ее слов, от безысходности. От боязни остаться одной. Хотела, наконец, создать крепкую семью и родить детей. Однако внутренне чувствовала, что он не ее мужчина. Их пара распалась три-четыре месяца назад. Разошлись они по-доброму и не имеют претензий друг к другу.

Напоминаем, что российской актрисе, эстрадной певице, фигуристке, теле – и радиоведущей Анне Семенович на сегодняшний день 41 год. Она никогда не была замужем и не имеет детей. И сейчас, благодаря выдающимся внешним данным, съемкам в мужских журналах, считается одной из самых желанных холостячек российского шоу-бизнеса.

https://www.instagram.com/p/CRa8zQiL8sG/

Источник: teleprogramma.pro