Звезда “Голодных игр” Лоуренс впервые беременна

Для Лоуренс и ее мужа, директора художественной галереи Кука Марони будущий ребенок станет первым.

Пара узаконила свои отношения в 2019 году во время приватной церемонии, на которой присутствовали лишь люди из близкого круга возлюбленных. Они крайне редко комментируют собственную личную жизнь.

Контекст:

Лоуренс получила премию “Оскар” в 2013 году, три премии “Золотой глобус” – в 2013-м, 2014-м и 2016 году, BAFTA в 2014-м, две премии Гильдии киноактеров США – в 2013-м и 2014 году.

Роман Лоуренс и Марони начался весной 2018 года. В мае 2019 они отпраздновали помолвку, а в сентябре того же года тайно поженились.

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