 

Украина подала заявку на проведение матчей мужского Евробаскета-2025

11.09.2021, 17:58, Новости дня
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“Украина претендует на совместное с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы. […] Два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – это Киев и Львов”, – говорится в сообщении.

В украинской федерации рассказали, что “для получения права на проведение турнира в Украине должны быть построены две современных спортивных арены”: для матчей группового раунда – не менее чем на 10 тыс. человек, а для финала – не менее чем на 15 тыс.

Украина уже выбиралась в качестве страны, принимающей Евробаскет, – соревнования должны были пройти в 2015 году. Однако из-за ситуации с безопасностью в стране в 2014 году турнир перенесли в города Хорватии, Франции, Латвии и Германии.

Также Украине предоставлялось приоритетное право на проведение Евробаскета-2017, но в Украине этой опцией не воспользовались.

В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил провести совместный с Литвой Евробаскет.

Контекст:

Ближайший мужской чемпионат Европы по баскетболу состоится в 2022 году в Германии, Чехии, Грузии и Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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