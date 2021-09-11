 

Кулеба заявил об усталости от попыток Украины вступить в Евросоюз

11.09.2021, 17:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтраны Запада прикрываются темой реформ на Украине, чтобы не говорить о своей неготовности принимать страну в Евросоюз, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ и внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду – не Украина не готова к пути в Европейский союз, а ЕС не готов принимать Украину», – цитирует Кулебу «Главред».

По его словам, украинско-европейские отношения сейчас выглядят как «стратегическая неопределенность». «Принятие в ЕС зависит не только от реформ – это и также и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ», – сообщил он.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна отказаться от идеи вступления в Евросоюз и НАТО и заняться «вестернизацией», исходя из национальных интересов.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.



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