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11.09.2021, 17:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУправленцы в сфере IT встретились в финале трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России». Всего в финал прошел 251 участник. Как отмечают организаторы конкурса, «это люди, которые мыслят нестандартно, кто готов развиваться и предлагать самые прорывные идеи».

В субботу в подмосковной мастерской управления «Сенеж» начался финал трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе конкурса, это соревнование специалистов в сфере информатики является одним из основных мероприятий Года науки. В нем участвовало более 16 тыс. человек, в финал вышел 251 специалист из 48 регионов страны.

Открывая финал трека, вице-премьер, куратор трека Дмитрий Чернышенко, в частности, отметил, что отрасли не хватает примерно одного миллиона специалистов «Важно, что на трек пришли люди из самых разных сфер. Мы ожидали, что будет только IT и коммуникации, но есть участники из металлургии, образования, нефтепереработки, атомной промышленности, банковской сферы, государственной службы. Победители смогут поработать с крутыми наставниками, с лучшими представителями сферы информационных технологий, и, что самое важное, пройти стажировки в крупнейших IT-компаниях и ведущих коммерческих организациях», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что «за лидерами сферы не только будущее, но и технологичное, комфортное сегодня – грамотное управление проектами, оптимизация бизнес-процессов, информационная безопасность нашей страны».

Большинство финалистов представляют Центральный федеральный округ (140 человек), на втором месте Северо-Западный федеральный округ (30 человек), на третьем – Приволжский федеральный округ (28 человек). В лидерах по числу финалистов – Москва (102 участника), Санкт-Петербург (24 участника), Московская область (23 участника), Свердловская область (9 финалистов) и Республика Татарстан (8 финалистов).

В треке принимают участие специалисты до 55 лет с опытом управления не менее 2 лет (самому молодому участнику 25 лет). В заключительный день финала, 12 сентября, финалисты встретятся с наставниками конкурса и победителями прошлых сезонов, послушают лекции от ведущих представителей IT-сообщества и узнают имена победителей трека.

Лучшие участники трека получат возможность повысить квалификацию в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации, поработать с наставником из числа лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, пройти стажировки в органах государственной власти и подведомственных организациях, реализующих проекты цифровой трансформации, компаниях с государственным участием, крупных холдингах, принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей, общественных и экспертных советах в проектах государственных органов власти. 



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