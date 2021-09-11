Бутылка водки за прививку: на Кузбассе удалось добиться стопроцентной вакцинации рабочих угольной отрасли

Уникальную методику побуждения граждан к добровольной вакцинации от коронавируса применили в угольной отрасли на Кузбассе. Каждый рабочий после инъекции первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V» получал бесплатную бутылку водки.

Информация о таком виде поощрения была разослана по всем шахтам Кемеровской области, где была оформлена различные агитационные материалы. С момента запуска акции – 1 августа, желание привиться изъявили все желающие региона.

«Как верно отмечал президент, у нас свободная страна и принуждение ни к чему хорошему не приводит. Однако рисковать здоровьем рабочих Кузбасса мы не имеем права. Поэтому мы связались с областной администрацией, с региональным министром, медиками, промышленниками и обсудили, как всё же добиться коллективного иммунитета. Подсчитав затраты на покупку спиртного, мы пришли к выводу, что эти несколько миллионов рублей не такие уж большие деньги, которые может позволить себе бюджет. Тем более, что водка производится здесь на Кузбассе. Как видим, наша стратегия дала плоды», – заявил глава профсоюза шахтеров Кузбасса Алексей Терпугов.

«Мы сначала опасались, вдруг нам чип какой-нибудь вживят или сильные побочные эффекты будут после вакцинации. Мужики рассказывали, что пить после неё нельзя будет, но когда стали давать водку, мы подумали, значит, можно, выходит пить. В любом случае нужно было попробовать. С одной стороны вроде бы риск и большой, с другой – не больше, чем, когда мы сивуху пьём», – рассказал шахтёр Василий.

В Минздраве региона заявили о успешной кампании по вакцинации, однако добавили, что столкнулись с новой проблемой. Шахтёры, не дождавшись положенных шести месяцев после введения второго компонента, стали массово требовать ревакцинации препаратом «Спутник лайт».

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