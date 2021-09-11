Лайма Вайкуле высказалась о конфликте с Игорем Крутым

Лайма Вайкуле первые высказалась о конфликте с Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале. Композитор слишком увлекся соревновательностью, однако он сам отказался от сотрудничества в Латвии.

Лайма Вайкуле стала новой наставницей участников талант-шоу «Голос. 60+». Вместе с тем, пресса до сих пор обсуждает ее ссору с композитором и продюсером фестиваля «Новая волна», который назвал ее «предательницей». Потому среди вопросов к латвийской диве звучат и связанные с скандальной историей взаимоотношений с Игорем Крутым.

По словам самой Вайкуле, она не понимает причин такого негатива со стороны коллеги. Вайкуле не смотрит телевидение и не следит даже за подобными конкурсами. Артистка утверждает, что не имеет врагов или несимпатичных ей людей в творческой сфере. Любые споры она считает всего лишь глупостью, а многих коллег – своими настоящими «друганами». В работе она считает важным не путать требовательность с самодурством и при необходимости готова не только добиваться своего, но и готова лично выполнить такие работы, как настройку микрофона другим исполнителям.

Игорь Крутой же обиделся на прибалтийскую звезду за то, что она основала в Юрмале собственный фестиваль музыки «Рандеву». Это произошло после ухода команды «Новой волны» из Латвии в российские Сочи. Мэтр эстрады расценил это, как едва ли не измену. Вайкуле заверяет, что ничем не хотела навредить своему давнему товарищу. Она всего лишь создала собственный проект, причем это не происходило за спиной Крутого. Однако от предложенного сотрудничества музыкант отказался сам. Как предположила исполнительница, его захлестнуло чувство соревновательности, но Вайкуле готова при встрече обнять старого приятеля, чтобы уладить все недопонимания.

Источник: www.kp.ru