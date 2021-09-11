 

Собянин: благоустроенный остров Балчуг станет новой точкой притяжения для людей

11.09.2021, 17:26, Разное
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Остров Балчуг находится рядом с Кремлем и парком “Зарядье”. До благоустройства здесь не хватало зелени, а передвигаться по узким тротуарам было некомфортно.

Благоустройство охватило основные точки притяжения острова: Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные, Садовническую улицу, а также 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.

Тротуары острова привели в порядок, организовали места отдыха с лавочками. На обновленных пространствах появилось более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 806 опор освещения, 913 парапетных светильников. Для безопасности пешеходов и транспорта установлено 32 камеры наблюдения, 19 светофоров.

Также реконструирована водосточная сеть острова: проложено 1,7 тысячи метров ливневой канализации, установлены дождеприемные решетки, сделаны смотровые колодцы. Портящие вид города воздушные линии убраны под землю.

В дополнение к новым газонам и цветникам этой осенью высадят около 600 новых деревьев и более 11 тысяч кустарников. Зеленые насаждения освежат облик променадов и защитят пешеходов от пыли с проезжей части.

Идея благоустройства острова – условное разделение Балчуга на историческое и современное пространства. Специалисты отреставрировали фасады семи зданий.

Сергей Собянин отметил, что благоустроенная территория растянулась от Дома музыки до Дома культуры “ГЭС-2”. “Можно гулять теперь не только вдоль “Зарядья” и Кремлевской набережной, но и с этой стороны. Хорошее пространство получилось”, – сказал градоначальник.

Текущий год сильно изменил Балчуг в лучшую сторону. Помимо создания новых пешеходных зон, подходит к концу реставрация комплекса ГЭС-2. В обновленном пространстве разместятся выставочные залы, библиотека, образовательные классы, актовый зал на 420 мест, книжный магазин, кафе и ресторан, сообщил мэр Москвы.

Продолжением отреставрированного комплекса стала пешеходная зона от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. Проведено благоустройство, сделан спуск к воде, пространство для отдыха и прогулок.



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