Закупка ноутбуков для учителей. Минцифры, СБУ и Минобразования заподозрили коррупционный сговор на миллионы гривен

Об этом глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил в Facebook.

“Вместе с СБУ и Минобразования мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен. Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение семи дней”, – написал Федоров.

Он пообещал рассказать детали 13 сентября. Тендеры отправили на повторную экспертизу, так как в правительстве узнали, что мошенники, представляясь представителями членов Кабмина, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением откатов, уточнил Федоров.

“В Украине годами наживались на подобных схемах с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия”, – заверил министр.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/415427289920521

Контекст:

Ноутбуками правительство планирует обеспечить 60 тыс. учителей. Стоимость каждого ноутбука оценивалась предварительно в 20 тыс. грн, общая сумма закупки – почти 1 млрд грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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