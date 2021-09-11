Беременная Кайли Дженнер засветила формы в кружевном комбинезоне
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На снимке Дженнер с заметно округлившимся животиком позирует в кружевном комбинезоне.
“Ты сияешь”, – прокомментировала kylie.sassy.
“Этот лук потрясающий”, – отметила kyliesbae.
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Контекст:
Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн.
Дженнер известна как участница шоу “Семейство Кардашян” – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер.
8 сентября она подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда, американского рэпера Трэвиса Скотта.
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