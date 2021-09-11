 

Беременная Кайли Дженнер засветила формы в кружевном комбинезоне

11.09.2021, 17:04, Новости дня
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На снимке Дженнер с заметно округлившимся животиком позирует в кружевном комбинезоне.

“Ты сияешь”, – прокомментировала kylie.sassy.

“Этот лук потрясающий”, – отметила kyliesbae.

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Публикация от Kylie * (@kyliejenner)

Контекст:

Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн.

Дженнер известна как участница шоу “Семейство Кардашян” – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер.

8 сентября она подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда, американского рэпера Трэвиса Скотта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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