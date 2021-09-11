 

Нил Фергюсон раскритиковал проект закона об олигархах

11.09.2021, 17:04, Новости дня
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“Это опасный прецедент – пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части мира, – сказал ученый. – Я считаю, что это плохая идея – относиться к людям по-разному в соответствии с их социальным или имущественным положением. Я говорю о тех временах, когда различные классы использовали такие слова, как “кулаки”, к этим людям относились иначе – согласно закону, действовавшему тогда”.

Контекст:

10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию “За демократию через право” (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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