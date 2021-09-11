“Последний день, когда мне 37”. Осадчая показала, как отдыхает накануне дня рождения

“Последний день, когда мне 37, запомню его таким”, – подписала она снимки.

На первом из опубликованных фото Осадчая купается в бассейне. На втором снимке она показала новорожденного сына Даниила, а на третьем – супруга Юрия Горбунова с сыном Иваном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

—